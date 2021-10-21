İngiltere 17,5 milyon Sterlinlik Çiftçilik İnovasyon Programı Başlattı

İngiltere'nin tarımsal geçişinin bir parçası olarak hükümet, tarımsal teknoloji inovasyonunu desteklemek üzere Tarım İnovasyonu Programını başlattı.

Çiftçileri, yetiştiricileri, ormancıları ve diğer işletmeleri üretkenliği en üst düzeye çıkarmak ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için yenilikçi yolları benimsemeleri için destekleyecek yeni bir uzun vadeli finansman programı başvurulara açıldı.

Hükümetin Tarımsal Geçiş Planında ortaya konan yeni önlemlerden biri olan Çiftçilik İnovasyonu Programı, İngiltere'nin tarım ve bahçecilik sektörlerinde üretkenliği dönüştürmek ve çevresel sürdürülebilirliği artırmak için iddialı projeleri desteklerken sektörleri net sıfıra doğru yönlendirecek.

Kaynak: Thecattlesite

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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