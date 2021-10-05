İngiliz bakan, BBC'yi 'ayrıcalıklıların ve aile yakınlarının' çalıştığı bir kurum olmakla suçladı - Haberler
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İngiliz bakan, BBC'yi "ayrıcalıklıların ve aile yakınlarının" çalıştığı bir kurum olmakla suçladı

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
İngiliz bakan, BBC'yi

İngiltere Dijital, Kültür, Spor ve Medya Bakanı Nadine Dorries İngiliz yayın kuruluşu BBC'yi "önyargılarla parçalanmış" aynı zamanda "ayrıcalıklıların ve aile yakınlarının" çalıştığı bir kurum olmakla itham etti.

İngiltere Dijital, Kültür, Spor ve Medya Bakanı Nadine Dorries İngiliz yayın kuruluşu BBC'yi "önyargılarla parçalanmış" aynı zamanda "ayrıcalıklıların ve aile yakınlarının" çalıştığı bir kurum olmakla itham etti.

Dorries, Muhafazakar Partinin Manchester'daki konferansı sırasında Telegraph gazetesinin podcast servisine yaptığı açıklamada, yayın kuruluşu BBC'nin işçi sınıfını ve ülkenin kuzeyinden gelenleri dışlayan bir grup düşüncesine sahip olduğunu belirtti.

BBC'nin lisans ücretini ödeyen toplumun tüm kesimine açık olması gerektiğini ifade eden Dorries, sadece "annesi ve babası orada çalışanların" bulunduğu bir yer olan BBC'nin farklı geçmişlerden gelen kişiler için nasıl daha erişebilir bir kurum olabileceğini tartıştıklarını söyledi.

Dorries, ülkede sanatın da özel okula gidenler ya da BBC'yle bağlantılı olanların hakimiyetinde olduğunu, yoksul geçmişe sahip bir kişi için medya ve sanatta kariyerin zirvesine giden yolun artık tamamen ortadan kalktığı değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz bakan, ülkede kariyerin zirvesine çıkmanın yolunun özel okullarda eğitim almaktan ya da BBC'yle bağlantılı bir tanıdığa sahip olmaktan geçtiğini savundu.

BBC'yi ayrıcalıklıların ve aile yakınlarının çalıştığı bir kurum olmakla suçlayan Dorries, BBC'nin 10 yıllık lisans ücreti anlaşmasına ilişkin bir soruyu, "BBC 10 yıl sonra burada olacak mı? Bilmiyorum. Çok rekabetçi bir ortam." diye cevapladı.

AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri
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