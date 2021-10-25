İNEGÖL'DEN BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN - Haberler
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İNEGÖL'DEN BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesi'nde bulunan boya imalathanesinde yangın çıktı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesi'nde bulunan boya imalathanesinde yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın çevrede korku ve paniğe neden oldu.

Yangın saat 14.00 sıralarında kırsal Alibeyköy Mahallesinde faaliyet gösteren boya imalathanesinde çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın boya deposuna da sıçradı. İmalathanede çalışan işçiler dışarı çıkarken, İnegöl İtfaiyesine haber verildi. Patlamaların yaşandığı yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri merdivenli araçlarla alevlere müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. İşyerinde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İNEGÖL'DEN BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN

İNEGÖL'DEN BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN

İNEGÖL'DEN BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN

İNEGÖL'DEN BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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