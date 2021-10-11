İnegöl'de Yeni Hedef

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Sanayi ve tarımda ortaya koyduğu başarılarla rol model şehir olan İnegöl, turizmde de ayağa kalktı.

Hedef koyduğu her alanda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren İnegöl, sanayi alanında özellikle mobilya başta olmak üzere yakaladığı başarı, ardından tarımda kısa sürede kat edilen mesafenin ardından yeni hedefini turizm olarak belirledi. Turizm Şehri İnegöl hedefine ulaşmak adına öncelikle şehrin bu alandaki temsilci ve paydaş isimlerin yer aldığı bir panel düzenlendi. 110 dolayında kişinin davet edildiği panel, Pazar günü 13.00'da İnegöl Kent Müzesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi.

4 ANA BAŞLIK İŞLENDİ

Moderatörlüğü Balıkesir Üniversitesi Eski Rektörü, İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümünden Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu'nun yaptığı panelde, konuşmacı olarak ise Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Doğdubay, Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rahman Temizkan, Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Doç. Dr. S. Pınar Temizkan ile Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu'ndan Doç. Dr. Göksel Kemal Girgin yer aldı. Panelde konuşmacılar; "İnegöl Özelinde Covid-19 ve Sonrası İçin Sektöre Yönelik İnovatif Öneriler", "Turist Rehberi Gözünden İnegöl", "Sağlık Turizmi ve İnegöl" ile "Yerel Mutfağın Destinasyon için Önemi" konularını işledi.

TURİZMİ DAHA FAZLA KONUŞABİLMEK ADINA MÜCADELE EDİYORUZ

Panelin açılış konuşmasını yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'de turizmi bugün ve bundan sonra daha fazla konuşabilmek, daha fazlaca bundan pay alabilmek anlamında mücadele ettiklerini söyledi. "Bir şey yapmış olmak adına yapmıyoruz" diyen Başkan Taban, "Adımlarımızı çok dikkatli atmak istiyoruz. Örneğin öncelikle şehrimizde bir turizm platformu oluşturacağız. Paydaşları bu işin etrafında toparlamak istiyoruz. Sonrasında da öncelikle kendi eksiklerimizi göreceğiz, karşımıza çıkan fırsatları göreceğiz, tehditlerimizi göreceğiz, dezavantajlarımız nelerdir, elimizdeki imkanlar nelerdir? Bunların üzerinde inşallah yürümeye başlayacağız" dedi.

OYLAT NEDEN 3-5 MİLYON TURİST AĞIRLAMASIN

Oylat'ın yeni bir Davos potansiyeli barındırdığına dikkat çeken Başkan Taban, "Geçmiş turizm şekilleri var, bugün yeni yeni turizm alanlarını konuşuyoruz. Şehrimizin gerçekten önemli aktörlerinden biri sanayi, bunun içinde sektörel olarak mobilya diyoruz. Baktığınızda bana göre bu da bir turizm gücü. Bu vesileyle şehre insanlar geliyor. Yine elimizde termal kaynaklarımızın olduğu bir şifalı incimiz, Oylat'ımız var. Oylat'ta biz niye 300 bin Turist ağırlıyoruz? Neden 3-5 milyon değil? Niye benim şehrimde Oylat'ım bir Davos olmuyor? Ya da Kayseri Erciyes'te, Erzurum Palandöken neden bir Davos olmasın… İnşallah bu gözle baktığımızda ben bu fırsatları yakalayacağımızı ve buna mukabil eylem planlarımızı oluşturacağımızı düşünüyorum. Termalle ilgili birtakım çalışmalarımız var. Oylat'ta sağlık turizminden daha fazla imkan sağlayabilmek anlamında orada bir fizik tedavi merkezi oluşturulmasıyla ilgili çaba ve gayet devam ediyor. Ayrıca şehrimizde yeni bir termal su bulunmuştu. Bununla ilgili de özel yatırımlar gerçekleştirilebilir mi bunu da bir yandan çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

İNEGÖL MUTFAĞI OLUŞTURULUYOR

Başkan Alper Taban, gastronomi alanında da İnegöl'ün çok güçlü olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Aslında Türkiye'nin özeti burada. 81 ilden buraya gelen vatandaşlarımızın yanında Kafkas coğrafyası, Balkan coğrafyası, Türki Cumhuriyetlerimiz, Orta Asya ve farklı ülkelerden şehrimizde mukim, burada yaşayan insanlarımız var. Burası bir kültürlerin başkenti, kültürlerin şehri olarak da düşünülebilir ama bunun içerisinde en önemli aktörün de gastronomi ve gıda alanında olduğunu düşünüyorum. Bu zenginliği inşallah şuanda taramalarla gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. 1 yıldır süren çalışmalarla kırsal mahallelerimizdeki tüm güzellikleri, gastronomi ve kültürel anlamdaki değerleri kayıt altına geçiriyoruz. Bunları yine Beşinci Mevsim Kültür Merkezimizde oluşturduğumuz demo mutfak atölyemizde İnegöl Mutfağı adı altında birleştirme çaba ve gayretlerine devam ediyoruz. Ben bunun geleceğe matuf çok güzel işler doğuracağını görebiliyorum. Çünkü baş aktörümüz İnegöl Köftesi. İnegöl Köftesi İnegöl'de mi doğmuş? Hayır. Bulgaristan'ın Filibe şehrinden gelen insanların bu şehirde yoğurduğu ve ortaya çıkardığı bir enstrüman. İnegöl'ün tanıtım gücü anlamında da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gelen yabancı misafirlerimize İnegöl ile ilgili ne biliyorsunuz dediğimizde yüzde 50'si köfte, yüzde 50'si mobilya diyor."

BİZİ METHETTİRECEK İŞLER YAPMAK İSTİYORUZ

"Turizmde kendimizi metheden sözler değil, bizi methettirecek işler yapmak istiyoruz. Yenilikleri de deneyimlemek üzere hazır olduğumuzu, fırsatları takip ettiğimizi de bildirmek istiyorum. Bugün de burada bir turizm paneli gerçekleştirmiş olacağız. Kıymetli hocalarımızdan çok güzel bilgiler alacağımızı, yeni yeni şeyler öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten hepsi kendi alanında uzman. Bundan sonra da inşallah bir çalıştay, ardından da sempozyum gerçekleştirmek istiyoruz. Yine şehrimizde bir gastronomi fuarı gerçekleştirmek istiyoruz."

HEYECANIMIZ VAR

"Bu şehir kuruluşa şahitlik etmiş bir şehir. Osmanlı'nın ilk fetih kalesi burada, Kulaca Kalesi. Yine Osmanlının ilk şehidi burada Baykoca. İnşallah buradan da ben pek çok güzelliğin çıkacağını ümit ediyorum. Nihayeti itibariyle pek çok değerlerimiz var. Bu konuda heyecanlı olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Tüm paydaşlarımızın gayretleriyle İnegöl'de turizm bugünden sonra daha da güzel işler ortaya koyacak ve bizlere katma değer sağlamış olacak."

TURİZM ŞEHRİ İNEGÖL'ÜN TEMELİ ATILDI

Açılış konuşmasının ardından panel konuşmacılarına söz verildi. Belirlenen başlıklar altında panel konuşmacıları İnegöl turizmine dair araştırma ve görüşlerini paylaştı. Panel daha sonra katılımcıların fikirlerini beyan etmesi ve karşılıklı fikir alışverişi ile devam etti. Yaklaşık 4 saat süren panelde turizm şehri İnegöl'ün temelleri atılmış oldu.

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