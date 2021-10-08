Son dakika haber: İnegöl ve Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince tefecilere yönelik

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl ve Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince tefecilere yönelik "Alper" operasyonu

BURSA - İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına açılan soruşturmaya kapsamında İnegöl KOM Büro Amirliğince yaklaşık bir yıldır yürütülen takip sonucu "Alper" operasyonunun düğmesine basıldı. Bursa KOM Şube Müdürlüğü ve İnegöl KOM Grup Amirliği ekipleri 15 mağdur şahsın ifadesini aldı.

İfadeler üzerine ekipler, 5 ikamet ve 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

Arama sonucunda Araç Kiralama Şirketi işleten Zeki B., Taner B., Muammer B., Burhan B. ve Ramazan B. isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

7 ayrı adresde yapılan aramada yaklaşık bir milyon TL değere sahip çok miktarda senet,

çeşitli şahıslar ile yapılmış araç satış sözleşmeleri, farklı şahıslara ait 3 adet tapu fotokopisi, 1 adet ruhsatız tabanca ele geçirildi.

R. B. isimli şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 kişi sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler.

Muammer B. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Zeki B., Taner B. ve Burhan B. isimli üç şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.