İnegöl'de su kesintisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnegöl'de su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İnegöl'de su kesintisi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde su kesintisi yapılacak.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İnegöl'ün merkez mahalleleri Süleymaniye, Turgutalp, Sinanbey, Cuma, Yenice, Kemalpaşa, Burhaniye, Osmaniye, Sinanbey, Mahmudiye, Hamidiye, Mesudiye, Orhaniye, Ertuğrulgazi ile Hocaköy, Çeltikçi ve Cerrah mahallelerinde 21.10.2021 tarihinde 12: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title