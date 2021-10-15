İnegöl Belediyesi'nin istihdama katkısı sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnegöl Belediyesi'nin istihdama katkısı sürüyor

Bültenler - Haberler | Güncel
İnegöl Belediyesi'nin istihdama katkısı sürüyor

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Hamzabey Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan Ocasso Mobilya firmasında görev yapacak 25 personel alımıyla ilgili duyuru yaptı.

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, İnegöl'de Hamzabey Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Ocasso Mobilya firmasında çalışmak üzere 25 personel alımı yapılacağına ilişkin yeni bir iş duyurusu paylaştı.

FARKLI ALANLARDA 25 KİŞİ ALINACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Hamzabey Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Ocasso Mobilya firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Ocaso Mobilya, farklı alanlarda personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere; 1 denetimli dış ticaret uzmanı, 1 deneyimli kalite kontrol uzmanı, 1 lojsitik uzmanı, 1 maliyet muhasebesi uzmanı, 2 genel muhasebe uzmanı, 1 iç mimar, 1 planlama personeli, 1 satın alma personeli, 2 sevkiyat personeli, 7 ambalaj personeli ve 7 mobilya montaj personeli alınacak. Başvuracak bay ve bayan adayların 18-45 yaş aralığında olması ve erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan kişiler olması gerektiği belirtildi. Firma toplamda 25 personel alımı yapacak. Başvurular 19 Ekim Salı günü saat 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler."

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Şanlıurfa Valiliğinden faaliyetlerini durduran ayakkabı fabrikasına ilişkin açıklama Açıklaması

Şanlıurfa Valiliğinden faaliyetlerini durduran ayakkabı fabrikasına ilişkin açıklama Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Mustafa Destici Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Nihal Yalçın Bülent Ersoy
Spor Burak Elmas Ali Koç Schumacher Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Fatih Terim Donald Trump Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İnegöl Belediyesi'nin istihdama katkısı sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 12:02:03. #1.11#