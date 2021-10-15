İnegöl Belediyesi'nin istihdama katkısı sürüyor

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, İnegöl'de Hamzabey Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Ocasso Mobilya firmasında çalışmak üzere 25 personel alımı yapılacağına ilişkin yeni bir iş duyurusu paylaştı.

FARKLI ALANLARDA 25 KİŞİ ALINACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Hamzabey Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren Ocasso Mobilya firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Ocaso Mobilya, farklı alanlarda personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere; 1 denetimli dış ticaret uzmanı, 1 deneyimli kalite kontrol uzmanı, 1 lojsitik uzmanı, 1 maliyet muhasebesi uzmanı, 2 genel muhasebe uzmanı, 1 iç mimar, 1 planlama personeli, 1 satın alma personeli, 2 sevkiyat personeli, 7 ambalaj personeli ve 7 mobilya montaj personeli alınacak. Başvuracak bay ve bayan adayların 18-45 yaş aralığında olması ve erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan kişiler olması gerektiği belirtildi. Firma toplamda 25 personel alımı yapacak. Başvurular 19 Ekim Salı günü saat 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler."

Bültenler - Son Dakika Haberleri