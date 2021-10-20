İnegöl Belediyesi Ekim ayı olağan meclisi ikinci oturum toplantısı yapıldı

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - İnegöl Belediyesi Ekim Ayı Meclisi 2. Oturumu Gerçekleştirildi

İnegöl Belediyesi Ekim Ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu 20 Ekim Çarşamba günü (bugün) yapıldı. 14.30'da Sani Konukoğlu konferans salonunda Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısı yoklama alınması ile başladı.

Mecliste görüşülen ilk madde 2022 yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçe tasarısı oldu. Ardından 2022 yılı ücret tarifesi taslağı ve 2021 mali yılı ek bütçe görüşüldü. AK Partili meclis üyesi Abdullah Akşeker, ilk gündem maddesi olan bütçe tasarısına ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporunu okudu. Akşeker, 2022 yılı bütçe taslağının plan ve bütçe komisyonunda oy birliği ile kabul edildiğini ifade etti. Belediye Başkanı Alper Taban ise burada önemli olanın kaynağın en fazla oranda yatırıma döndürülmesi olduğunu kaydederek; "Burada bizim hedefimiz bütçeyi yüzde 60-70-80 oranlarında yatırımlara çıkarmak. Bizim personel giderlerimiz yüzde 11-12 bandında. 2017 yılında bütçemiz 129 milyon iken, 2018'de bu rakam 165 milyona, 2019'da 180 milyona, 2020 yılında 200 milyona ve 2021 yılında 2012 milyona yükseldi. Bugün ise bütçemizi arttırmaya devam ederek 2022 tahmini bütçemizi 316 milyon 500 bin TL olarak belirledik" dedi. Komisyon raporu doğrultusunda, 316 milyon 500 bin TL olarak belirlenen 2022 bütçesi meclisin oy birliği ile kabul edildi.

Meclisin 2. Gündem maddesinde 2022 yılı ücret tarifesi taslağı ve son maddesinde ise 2021 mali yılı ek bütçe masaya yatırıldı. Her iki maddeyle ilgili de AK Partili meclis üyesi Abdullah Akşeker plan bütçe komisyonu raporlarını okudu. Her iki madde de oy birliği ile kabul edildi.

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