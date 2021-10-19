ADANA (Habermetre) - Zeydan Karalar, "Fazla kitaplarınızı bağışlayın, yeni kütüphanemizde halkımızla buluşturalım. "

Büyükşehir'den, "Oku, okut, kentine ışık tut" projesi…

İnce Memed Halk Kütüphanesi için kitap bağışı kampanyası

Adana Büyükşehir Belediyesi, İnce Memed Halk Kütüphanesi'ni açmak için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Kütüphanede halkın hizmetine sunulacak kitap sayısını artırmak için kitap bağış kampanyası başlatıldı.

ADANA'DA KURUMLARIN İLK HALK KÜTÜPHANESİ

Yeni eğitim öğretim yılının açılmasının ardından faaliyete geçecek olan İnce Memed Halk Kütüphanesi, Adana'daki kurumlar tarafından hizmete sunulan ilk halk kütüphanesi olacak.

Açılacak halk kütüphanesi tam donanımlı olacak ve özellikle gençler hem ders çalışma olanağına sahip olacak hem de kütüphaneden yararlanacak. İnce Memed Halk Kütüphanesi mesai saatleri dışında da hizmet verecek.

KİTAPLAR OKURLARLA BULUŞSUN

Adana Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda faaliyete girecek İnce Memed Halk Kütüphanesi için kitap kampanyası başlattı. Büyükşehir Belediyesi, "Fazla kitaplarınızı bağışlayın, yeni kütüphanemizde okurlar ve gençlerle buluşturalım. Oku, okut, kendine ışık tut" çağrısında bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Fazla kitaplarınızı bağışlayın, yeni kütüphanemizde okurlar ve gençlerle buluşturalım" mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, kampanyayı duyurdu ve kitap bağışı çağrısı yaptı.

Toplu kitap bağışları için, 153 Derman Hattı'nın aranması durumunda kitaplar ekipler tarafından adreslerden teslim alınıyor. Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Adana Büyükşehir Belediyesi, Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Seyhan/ Adana, adresine kitaplar kargo ile de ulaştırılabiliyor.

TESLİM ADRESLERİ

Kitapları kendileri teslim edecek yurttaşlar için adresler şöyle:

Adana BB Kültür Dairesi Başkanlığı - Ziyapaşa Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı No: 3/4 Seyhan

75. Yıl Sanat Galerisi - Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi Atatürk Parkı Yanı Seyhan

ASKİ Atatürk Spor Salonu - Yurt Mahallesi Şair Hasibehatun Caddesi No: 45 Çukurova

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