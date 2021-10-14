IMF: Küresel Ekonomide Toparlanma Devam Ediyor, Ancak Belirsizlik Yükselişte

Uluslararası Para Fonu (IMF) Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda, pandeminin tekrar hızlanmasına rağmen küresel ekonomide toparlanmanın devam ettiğini belirtti. Raporda, pandeminin yarattığı sarsıntıların daha kalıcı göründüğü ve kısa vadeli farklılıkların orta vadeli performanslar üzerinde kalıcı izler bırakabileceğinin beklendiği vurgulandı. IMF bu farklılıkların kaynaklarının, aşıya erişim ve destek politikaları olduğunu belirtti. IMF raporunda, 2021 yılında küresel ekonomik büyüme tahminini 2021 Temmuz Raporuna göre 0, 1 yüzde puan aşağı yönlü revize ederek %5, 9'a düşürdü. Ayrıca IMF, küresel ekonominin 2022 yılında %4, 9 büyüyeceğini öngördü.

Kaynak: IMF

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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