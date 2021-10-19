BALIKESİR (İHA) - İmece usulü ile salça yapıyorlar

Yüz yıllık gelenek imece ile salça yapıyorlar

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sonbaharın gelmesiyle birlikte, özellikle kırsal mahallelerde salça yapımı hızlandı. Kadınlar, imece usulü ile odun ateşinde salça yaparak aile bütçesine de katkı sağlıyor.

Bölgede kapya biberi hasadı sürerken, kırsal mahallelerde ise vatandaşları salça yapma telaşı sardı. Köy meydanlarında ve avlularda yakılan ocaklarda pişirilen biber ve domatesler, Börezli Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin hizmete sunduğu salça sıkma makinesinden geçirilerek eşsiz lezzette dönüşüyor. Bakır kazanlarda, odun ateşinde yüzlerce yıllık geleneksel yollarla yapılan salçalar bir yandan ev halkı tarafından tüketilirken, fazlaları ise kooperatif aracılığı ile satışa sunuluyor.

Handan Salman, "Köyümüzde salça yapıyoruz. İmece usulü birbirimize yardım ediyoruz. Makineler işimizi kolaylaştırdı. Salçalarımızı hijyenik yapıyoruz. Gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz" diye konuştu.

Börezli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aydın Bayder, "Kadınlarımızın vasıtasıyla bugün salçamızı hazırlıyoruz. Makineleşme bizim işimizi kolaylaştırdı. Kadınlarımızla imece usulüyle salçalarımızı hazırlıyoruz. Domates ve biber salçalarımızı hazırlıyoruz" diye konuştu.

İbrahim Demir de, "Daha önce halkımız el ile sıktığı salçayı, yeni almış olduğumuz makinelerle sıkıyor. Bu da büyük kolaylık oldu. Daha önce elde sıkılan salçada çok malzeme kaybı oluyordu. Şimdi makine olduğu için daha güzel, daha kaliteli salça üretiyoruz. Halkımıza bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.