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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

16. 09. 2021 tarih ve 916 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile Konarlı Mıntıkası 257 Ada 1 - 2 - 3 - 4 - 18 - 19, 258 Ada 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12, 1173 Ada 2 - 3, 1174 Ada 2 - 3 - 4 - 5, 1176 Ada 6 parsel ile Frenkçiftliği 711, 715, 1563, 1603 ve 1602 nolu parselin ayırma...

16. 09. 2021 tarih ve 916 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile Konarlı Mıntıkası 257 Ada 1 - 2 - 3 - 4 - 18 - 19, 258 Ada 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12, 1173 Ada 2 - 3, 1174 Ada 2 - 3 - 4 - 5, 1176 Ada 6 parsel ile Frenkçiftliği 711, 715, 1563, 1603 ve 1602 nolu parselin ayırma çapı sonucu ve düzenleme sınırı içinde kalan kısımlarını kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesinin uygulanması kararı alınmıştır. Ekteki Encümen Kararı ile eki parselasyon krokisi ekte sunulmuştur.

Kararı görmek için tıklayınız.

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