İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden - Haberler
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden

Habermetre - Haberler | Toplum
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden

Duyurular İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Burdur Belediyesi Ekim 20, 2021 0 Duyurular İMAR KOMİSYON KARARI Burdur Belediyesi Ocak 20, 2021 İMAR KOMİSYON KARARI Haberler Başkan Ercengiz, Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi'ndeki çalışmaları inceledi.

BURDUR (Habermetre) - Duyurular İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Burdur Belediyesi Ekim 20, 2021 0 Duyurular İMAR KOMİSYON KARARI Burdur Belediyesi Ocak 20, 2021 İMAR KOMİSYON KARARI Haberler Başkan Ercengiz, Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi'ndeki çalışmaları inceledi. Burdur Belediyesi Nisan 29, 2020 Başkan Ercengiz, Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi'ndeki çalışmaları inceledi.

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