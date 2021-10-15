İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİLDİRİMİ
HATAY İLİ İSKENDERUN İLÇESİ ESENTEPE, PINARBAŞI, MODERNEVLER, MEYDAN VE CUMHURİYET MAHALLELERİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN ALANIN HIZLI TARAMA YÖNTEMİ İLE YER BİLİMSEL ETÜD RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE ALANDAKİ YAPILARIN 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN...
HATAY İLİ İSKENDERUN İLÇESİ ESENTEPE, PINARBAŞI, MODERNEVLER, MEYDAN VE CUMHURİYET MAHALLELERİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN ALANIN HIZLI TARAMA YÖNTEMİ İLE YER BİLİMSEL ETÜD RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE ALANDAKİ YAPILARIN 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN İKİNCİ AŞAMASINDA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ İLE İNCELENİP SÖZ KONUSU ALANIN RİSKLİLİK DURUMUNA İLİŞKİN TEKNİK RAPORUN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİ (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) İHALESİ 4734 SAYILI K. İ. K. 'İN 21/F MADDESİNE GÖRE 25. 10. 2021 TARİHİNDE SAAT 10: 30'DA İSKENDERUN BELEDİYESİ BRİFİNG SALONUNDA YAPILACAKTIR.
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