İMAR PLANI DUYURU

KONYA (Habermetre) - İlçemiz Camiatik mahallesi 835 ada 114 numaralı parsele isabet eden Konut Alanının, Belediye Hizmet Alanı ( İtfaiye ) olarak düzenlemesi ile ilgili İmar planı değişikliği ile ilgili 1/1000 Uygulama imar planı değişikliği teklifi Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17. 09. 2021 tarih ve 2021/748 sayılı meclis kararı ile onanmış olup Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi gereğince 06. 10. 2021 tarihinden 08. 11. 2021 tarihine kadar 30 gün süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Konya Büyükşehir belediyesinin aşağıda belirtilen linklerinden ilan askı listeleri takip edilebilir. Vatandaşlarımızın bu süre zarfında İmar planı ile ilgili itirazlarını Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlığımıza yapmaları ilan olunur.

İMAR PLANI YAPILAN PAFTA

İmar Planı: Planlama alanı?

Konya İli, Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi 835 Ada 114 Parsel

L27­B­24­A­4­B pafta

https://kbs. konya. bel. tr/#/rehber/askiilce@ilgin

https://imarportali. konya. bel. tr/#/askiSozel? askiilce=ilgin

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