İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

KONYA (Habermetre) - Belediyemiz sınırları içerisinde, Ilgın İlçesi, Merkez Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16. 10. 2020 tarih ve 781 sayılı kararı ile onaylanan revizyon İmar planlarında yapılan eksikliklere istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18. 06. 2021 tarih ve 510 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri teklifi 13. 08. 2021 tarih ve 633 sayılı Konya Büyükşehir meclis kararı ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesi gereğince onaylı Uygulama İmar Plan değişikliği 20. 10. 2021 tarihinden 22. 11. 2021 tarihine kadar 30 gün süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Konya Büyükşehir belediyesinin belirtilen adreslerinden ( İmar planlama portalı/ kbs. konya. bel. tr ) ilan askı listeleri takip edilebilir.

Vatandaşlarımızın bu süre zarfında imar planı ile ilgili itirazlarını Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlığımıza yapmaları ilan olunur.

İMAR PLANI YAPILAN PAFTA

İmar Planı Planlama Alanı : Ilgın Merkez Mahalleler

İMAR PLANI DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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