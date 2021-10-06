İmar Plan Değişikliği (Üst Haçil Bölgesine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ) - Haberler
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İmar Plan Değişikliği (Üst Haçil Bölgesine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu )

Habermetre - Haberler | Toplum
İmar Plan Değişikliği (Üst Haçil Bölgesine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu )

Üst Haçil Bölgesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu HakkındaOvacık, Yükseltepe ve Bağlum-Hisar MahalleleriKeçiören Belediye Meclisi'nin 01. 03 2021 tarih ve 146 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09. 09.

ANKARA (Habermetre) - Üst Haçil Bölgesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Hakkında

Ovacık, Yükseltepe ve Bağlum-Hisar Mahalleleri

Keçiören Belediye Meclisi'nin 01. 03 2021 tarih ve 146 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09. 09. 2021 tarih ve 1750 sayılı kararı

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Haber: İmar Plan Değişikliği (Üst Haçil Bölgesine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ) - Haberler
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