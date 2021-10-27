İmar Duyuru Sistemi

ŞEHZADELER, MANİSA (Habermetre) - Manisa İli, Yunusemre ve Şehzadeler İlçe Merkezleri ile Yunusemre İlçesine Bağlı Muhtelif Mahallelerde 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi İlçe YUNUSEMRE, ŞEHZADELER Mahalle, Plan Türü Nazım İmar Planı Plan Ölçeği 1/5000 Askıya Çıkış Tarihi 27. 10. 2021 Askıdan İniş Tarihi 27. 11. 2021 Manisa İli, Yunusemre ve Şehzadeler İlçe Merkezleri ile Yunusemre İlçesine Bağlı Muhtelif Mahallelerde 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi İlçe YUNUSEMRE, ŞEHZADELER İlçe YUNUSEMRE, ŞEHZADELER Mahalle, Mahalle, Plan Türü Nazım İmar Planı Plan Türü Nazım İmar Planı Plan Ölçeği 1/5000 Plan Ölçeği 1/5000 Askıya Çıkış Tarihi 27. 10. 2021 Askıya Çıkış Tarihi 27. 10. 2021 Askıdan İniş Tarihi 27. 11. 2021 Askıdan İniş Tarihi 27. 11. 2021

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