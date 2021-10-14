İMAMOĞLU'NUN VETO ETTİĞİ TEKLİFLER, MECLİS GÜNDEMİNDE TEKRAR KABUL EDİLDİ

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekim ayı oturumunda, Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği teklifler tekrar görüşülerek karara bağlandı. Gündeme tekrar alınan Beykoz ilçesi Millet Bahçesi ile ilgili imar değişikleri ile 2019-2020-2021 yıllarını kapsayacak şekilde 3 ay süre ile İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu kurulması teklifleri ısrar karar olarak kabul edildi.

İBB ekim ayı meclis toplantısının üçüncü birleşimi Meclis 2'inci Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı. Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi toplantı salonunda yapılan mecliste İstanbul'u ilgilendiren kararlar görüşülerek karara bağlandı.

KOMİSYON TEKLİFİ OY BİRLİĞİYLE ISRAR KARAR OLARAK KABUL EDİLDİ

İBB Meclisi'nin eylül ayında yapılan oturumunda AK Parti ve MHP Grubu tarafından teklif edilen; İETT'de son aylarda yaşanan arızaların ve yapılan ihale süreçlerinin teknik ve mali incelemelerinin araştırılması amacıyla İETT Araç Alım ve Bakım İşleri inceleme ve Araştırma Komisyonu kurulması teklifi oy çokluğuyla kabul edilmişti. Meclisten geçen teklifi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto etmesinin ardından, tekrar meclis gündemine gelen teklif oy birliğiyle ısrar karar olarak kabul edildi.

Komisyonun kurulmasına 'evet' diyeceklerini belirten CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, sık sık gündeme gelen araştırma komisyonu kurulması tekliflerini, komisyonumuz kurulsun, gerekli belgeyi ve bilgiyi yetkililerden istesin. Burada bizim açımızdan bir sıkıntı yok. AK Parti yeni yeni usuller getirerek çeşitli komisyon çalışmaları yapmaya çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil sözleriyle eleştirdi.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Bu komisyon bazı soruların cevaplandırılması için kurulmuştur. Bir firma, 7 tanesi davetiye usulüyle toplam 14 ihaleyi bir buçuk yılda almış ve bu ihalelerin toplam bedeli 2 milyar lira. Aynı firmanın kamuoyunda, yan sanayi kullandığı ve 2 milyar liralık ihaleyi 8 yüz milyon liraya taşeron bir firmaya verdiği iddiaları söz konusu. Bu firmanın mali müşavirinin CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat olması da, tüm bu iddialara eklendiğinde ortada ciddi bir şüphede tereddüt kalmamıştır ifadelerini kullanarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce meclisten gecen bu teklifi veto ettiğini hatırlattı.

VETO EDİLEN MİLLET BAHÇESİ TEKRAR MECLİSTE

İBB Meclisi'nin eylül ayı oturumlarında, Beykoz Çayırı'nın, Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesiyle ilgili iki teklif oy çokluğuyla kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kabul edilen iki teklifi ekim ayı meclis oturumunda tekrar görüşülmek üzere veto etti. Veto edilen teklifler, bugün yapılan mecliste tekrar görüşülerek meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından oy çokluğu ile 'ısrar kararı' olarak kabul edildi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Çayırı'nda yapılacak, millet bahçesiyle bölgedeki toplam yeşil alanın 93 bin metrekareye çıkartılacağını ifade ederek, Yeşil alanları arttıracağınızı söylüyorsunuz. Bu karar veto edilerek mi arttırılacak Neye engel olduğunuzu bilmiyorsunuz. Başkanımıza da konuyu herhalde farklı anlattı arkadaşlar da veto edildi. Yeşile nasıl karşı çıkarsınız Gelin bu olumlu adımda birlikte yürüyelim. Neden karşı çıkıyorsunuz anlamıyorum. Bana göre bu akıl tutulmasıdır. Biz orayı güzelleştirmek istiyoruz. Spor sahaları yapmak istiyoruz. Yürüyüş yolları yapmak istiyoruz. Orada kaçak binalar var, bunları kaldırmak istiyoruz şeklinde konuştu.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Beykoz Çayırı projesiyle ilgili tereddütleri bulunduğunu ve bu tereddütlerin giderilmediğini belirterek, Çayırın etrafında kirlilik temizlenecekse ve işgaller kaldırılacaksa tabii ki temizlenmeli ve işgaller kaldırılmalıdır. Çayırın bu şekilde var olan haliyle korunması gerektiğini düşünüyoruz sözleriyle 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı.

İBB Meclisinde teklif edilen, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro hattında kullanılmak üzere dış borçlanma talebi oy birliğiyle kabul edildi. İBB, metro hattında kullanılmak üzere, 158 milyon Euro+KDV sigorta primi tutarında dış borçlanma kullanabilecek.