İmamoğlu'nda kıyafet ve günlük yaşamda kullanılan aletler sergisi - Haberler
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İmamoğlu'nda kıyafet ve günlük yaşamda kullanılan aletler sergisi

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
İmamoğlu'nda kıyafet ve günlük yaşamda kullanılan aletler sergisi

İmamoğlu Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerince hazırlanan "Geçmişten günümüze kültürel öğeler sergisinde" geçmişte insanların günlük yaşamda kullandığı alet ve kıyafetler sergilendi.

İmamoğlu Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerince hazırlanan "Geçmişten günümüze kültürel öğeler sergisinde" geçmişte insanların günlük yaşamda kullandığı alet ve kıyafetler sergilendi.

Okul müdürü Hilmi Pazarcı, sergi açılışında yaptığı açıklamada, eğitimciler olarak sadece eğitime değil, sosyal etkinliklere de önem verdiklerini belirterek, 4. sınıf öğretmenlerince hazırlanan sergiye velilerin de destek verdiğini ve sergi sayesinde öğrencilerin geçmişte insanların kullandığı aletleri yakından görme şansı bulduğunu kaydetti.

Okul öğretmenlerinden Dilem Kurmuş da, sosyal bilgiler dersinde işlenen konuların öğrenciler için soyut kavramlar olarak kaldığını belirterek, düzenlenen sergiyle öğrencilere somut öğeler göstermek ve akıllarında daha kalıcı hale gelmesini sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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