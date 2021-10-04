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İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'nde oylama heyecanı başladı

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'nde oylama heyecanı başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla açılacak Başarılı Örnekler Sergisi'nde oylama süreci başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla açılacak Başarılı Örnekler Sergisi'nde oylama süreci başladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İmam Hatip okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamalarının teşvik edilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi gerçekleştirilecek.

Sergi için 381 başvuru yapıldı. Üç aşamalı değerlendirme sonucunda öncelikle ilk 100 başarılı örnek belirlendi. Tekrar değerlendirme neticesinde seçilen 50 başarılı örneğin video çekimleri yapıldı. Başvuru metni ve videolar değerlendirilerek, her tematik alandan üç başarılı örnek oylama sürecine alındı.

Öğrenci, öğretmen ve veliler başta olmak üzere herkese açık oylamada, bir IP adresinden yalnızca bir oy kullanılıyor.

Oylama, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi Oylama Ekranı olan "https://dogmprojeler.meb.gov.tr/argePuanlama.aspx" uzantısında, 7 Ekim'e kadar devam edecek.

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri
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Haber: İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'nde oylama heyecanı başladı - Haberler
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