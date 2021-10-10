İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi Video Oylaması Tamamlandı - Haberler
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İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi Video Oylaması Tamamlandı

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İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi Video Oylaması Tamamlandı

Beş tematik alandan 15 videonun yayınlandığı oylama işlemi 07 Ekim 2021 23: 59 itibariyle sona erdi.

Beş tematik alandan 15 videonun yayınlandığı oylama işlemi 07 Ekim 2021 23: 59 itibariyle sona erdi.

Oylama sonucu dereceye giren okullarımıza ödülleri 17 Ekim Pazar günü Cevahir Kongre Merkezi'nde verilecektir.

Değerlendirme sonucu belirlenen 50 başarılı örneğin videolarına

https://www. youtube. com/playlist? list=PLL1HNdvtNaqRTu44vXf1A9QIfD-jUD5MZ

adresinden ulaşılabilir.

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Haber: İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi Video Oylaması Tamamlandı - Haberler
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