İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi Video Oylaması Tamamlandı
Beş tematik alandan 15 videonun yayınlandığı oylama işlemi 07 Ekim 2021 23: 59 itibariyle sona erdi.
Beş tematik alandan 15 videonun yayınlandığı oylama işlemi 07 Ekim 2021 23: 59 itibariyle sona erdi.
Oylama sonucu dereceye giren okullarımıza ödülleri 17 Ekim Pazar günü Cevahir Kongre Merkezi'nde verilecektir.
Değerlendirme sonucu belirlenen 50 başarılı örneğin videolarına
https://www. youtube. com/playlist? list=PLL1HNdvtNaqRTu44vXf1A9QIfD-jUD5MZ
adresinden ulaşılabilir.
Habermetre - Son Dakika Haberleri