İmam Hatip Liselerinin Kuruluşunun 70. Yılı Kutlandı

ERCİŞ, VAN (Habermetre) - 13-17 Ekim tarihleri arasında kutlanan İmam Hatipliler Haftası ve İmam Hatip Liselerinin kuruluşunun 70. yılı kapsamında ilçemizde program gerçekleştirildi. Atakan Çelik Kültür Merkezinde Erciş Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Ramazan Keserci İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen programa Kaymakamımız ve Erciş Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ilçemizdeki bazı kurum amirleri ile imam hatipli öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Kaymakamımız Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nun İmam Hatip Liseleri'nin kuruluşuyla ilgili yaptığı konuşmaların ardından öğrenciler tarafından ilahilar ve şiirler okundu. Daha sonra Erciş'te ilk defa İmam Hatip Lisesi'nin kurulmasında emekleri olan Bedir Bahçe isimli vatandaşımız ile dönemin Erciş Müftüsü olan ve halen Bitlis İl Müftüsü olarak görevini sürdüren Faysal Geylani kürsüye çıkarak Erciş'te ilk İmam Hatip Lisesi'nin kurulmasıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program, plaket takdimleri ve günün anısına yapılan fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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