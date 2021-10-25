İmalat Sektörü İfo İş Ortamına Baskı Yaratıyor

Almanya Ifo İş Ortamı Endeksi (mevsimsellikten arındırılmış) Eylül ayında 99, 6 puandan 98, 8 puana gerileyerek düşüşünü üçüncü ayına taşıdı. Endeks sonuçları, şirketlerin mevcut iş ortamından daha az memnun olduklarını ve önümüzdeki aylar için daha fazla şüpheci olduklarını gösterdi. Hammadde ve ara ürün tedarikinde yaşanan sorunlar, Alman ekonomisini frenletirken; imalatta ise durgunluğa sebep oluyor.

Kaynak: ifo Institute

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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