ILO Genel Direktörü Ryder, Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu Açıklaması - Haberler
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ILO Genel Direktörü Ryder, Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu Açıklaması

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
ILO Genel Direktörü Ryder, Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunca (TİSK) "İşimizin Yarını" ana temasıyla Ortak Paylaşım Forumu düzenlendi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunca (TİSK) "İşimizin Yarını" ana temasıyla Ortak Paylaşım Forumu düzenlendi.
MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) gerçekleştirilen Ortak Paylaşım Forumu'na çevrim içi katılan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, Kovid-19 salgınının tüm dünyada önemli bir sosyo-ekonomik krize neden olduğunu, dünyada eşit olmayan bir küresel toparlanmanın yaşandığını söyledi.
Gelişmiş ülkeler ve Çin çok hızlı toparlanırken, gelişmekte olan ülkelerin böyle bir toparlanma sergileyemediğini ifade eden Ryder, şöyle konuştu:
"Zengin ve fakir dünya arasındaki fark giderek artıyor. Bunu saklamayıp çözüme odaklanmalıyız. Salgın sürecinde dünyada harcanan her 10 doların 9'u zengin ülkelerce harcandı. Küresel tedarik zincirinde sıkıntılar var. Tedarik azalıyor. Bunlar da toparlanma sürecini engelleyen sıkıntılar ancak bunlar geçici sıkıntılar. Hepsi çözülebilir. Ekonominin tekrar eski hızına gelmesi gerekiyor. Bunun için küresel boyuttaki tedarik zinciri yeniden çalışır hale getirilmeli. Eğer biz küresel tedarik zincirinin daha iyi hale gelmesini istiyorsak bunun yapısal etkilerine de bakmamız lazım. Hepimiz şu an toparlanmayı hızlandırmak, daha kapsayıcı olmak ve küresel ekonomiyi daha sürdürülebilir hale getirmek için çalışmak istiyoruz."
"İstihdam piyasasında saygın iş koşullarının sürdürülmesi önemli"
Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow da dünya genelinde genç nüfusun güvenli çalışma koşullarından mahrum edildiğini söyledi.
Gençlerin ve kadınların istihdamda yer alması ve kayıt dışılığın azaltılması için istihdam ortamının yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Burrow, şunları kaydetti:
"Asgari ücret, insanların saygınlık içinde yaşamalarına olanak sağlayacak bir ücret olmalı. Çalışma saatleri konusunda da yapılması gerekenler var. Birlikte çalışmak ve bu sorumluluğu birlikte taşımak önemli. İstihdam piyasasında saygın iş koşullarının sürdürülmesi oldukça önemli."

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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Haber: ILO Genel Direktörü Ryder, Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu Açıklaması - Haberler
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