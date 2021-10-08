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İLLÜZYON GÖSTERİSİNE ÇOCUKLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

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İLLÜZYON GÖSTERİSİNE ÇOCUKLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

İLLÜZYON GÖSTERİSİNE ÇOCUKLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİTigem 1. Kapı Tatil Park da ücretsiz olarak gerçekleştirilen illüzyon gösterisine 3-15 yaş arası çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

İLLÜZYON GÖSTERİSİNE ÇOCUKLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Tigem 1. Kapı Tatil Park da ücretsiz olarak gerçekleştirilen illüzyon gösterisine 3-15 yaş arası çocuklar yoğun ilgi gösterdi. İllüzyonist Okan Okay'ın gerçekleştirdiği illüzyon gösterilerine miniklerde sahneye çıkarak bir birinden eğlenceli yapılan oyunlara dahil oldu. Güzel bir program hazırlayan ve çocuklarının eğlendiğini belirten aileler ise Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'a teşekkür ettiler.

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Haber: İLLÜZYON GÖSTERİSİNE ÇOCUKLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ - Haberler
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