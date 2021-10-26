İllüstrasyon yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri verildi

EDİRNE (AA) - Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğince düzenlenen illüstrasyon yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri verildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "2022 Edirne Yılı" temasına yönelik gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Edirne'nin tarihi, kültürü, mimari yapısı ve sanatsal yönünü temsil eden illüstrasyon çalışmalarından oluşacak bir koleksiyonun oluşturulması amacıyla yarışma düzenlendi.

Türkiye'nin değişik yerlerinden katılan 40 sanatçının eserleri değerlendirildi.

Değerlendirmeye göre Hilal Bayındır, Aysel Safaraliyeva, Yakup Akkoyun, Bahtınur Külçe, Furkan Sarıkaya, Özgün Abay, Havva Memedova, Mert Kara, Zehra Gül Karaaslan ödüle layık görüldü.

Dereceye girenlerin ödülleri dernek binasında Dernek Başkanı Bülent Bacıoğlu, As Başkan Baran Yazgan ve yönetim kurulu üyesi Orkun Akman tarafından verildi.

Yazgan törende yaptığı konuşmada sanata yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Birbirinden değerli çalışmalarıyla yarışmamıza başvuran katılımcılarımızı tebrik eder, bu güzel eserleriyle Edirne'nin sanat hayatına katkı sağladıkları için kendilerine teşekkür ederiz. Dernek olarak sanatı turizmle entegre edecek çeşitli çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek." dedi.