İlkokul öğrencileri "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim aldı
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Polis Ekiplerince çocuklara yönelik Mobil Tır da trafik kuralları hakkında sunum yapılması Çocuklara trafik eğitimi kurallarının anlatılması Çocuklara kırmızı düdük ve hediyeler verilmesi Şırnak Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Vekili Tuğsem Erçel'in konuşması İlkokul öğrencisi...
ŞIRNAK (AA) - Polis Ekiplerince çocuklara yönelik Mobil Tır da trafik kuralları hakkında sunum yapılması
Çocuklara trafik eğitimi kurallarının anlatılması
Çocuklara kırmızı düdük ve hediyeler verilmesi
Şırnak Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Vekili Tuğsem Erçel'in konuşması
İlkokul öğrencisi Yağmur Algül'ün konuşması Tuğsem Erçel'