İlkokul öğrencileri "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim aldı - Haberler
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İlkokul öğrencileri "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim aldı

AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Polis Ekiplerince çocuklara yönelik Mobil Tır da trafik kuralları hakkında sunum yapılması Çocuklara trafik eğitimi kurallarının anlatılması Çocuklara kırmızı düdük ve hediyeler verilmesi Şırnak Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Vekili Tuğsem Erçel'in konuşması İlkokul öğrencisi...

ŞIRNAK (AA) - Polis Ekiplerince çocuklara yönelik Mobil Tır da trafik kuralları hakkında sunum yapılması

Çocuklara trafik eğitimi kurallarının anlatılması

Çocuklara kırmızı düdük ve hediyeler verilmesi

Şırnak Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Vekili Tuğsem Erçel'in konuşması

İlkokul öğrencisi Yağmur Algül'ün konuşması Tuğsem Erçel'

İlkokul öğrencileri Mobil Trafik Eğitim Tırı nda eğitim aldı

İlkokul öğrencileri Mobil Trafik Eğitim Tırı nda eğitim aldı

İlkokul öğrencileri Mobil Trafik Eğitim Tırı nda eğitim aldı

İlkokul öğrencileri
AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri
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