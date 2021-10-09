İlkokul öğrencileri Gençlik Merkezini gezdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlkokul öğrencileri Gençlik Merkezini gezdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İlkokul öğrencileri Gençlik Merkezini gezdi

DÜZCE (İHA) – Düzce Hamidiye Şehit Özgür Işık İlk okulu 2. Sınıf öğrencileri Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezini ziyaret ederek spor aktiviteleri gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Hamidiye Şehit Özgür Işık İlk okulu 2. Sınıf öğrencileri Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezini ziyaret ederek spor aktiviteleri gerçekleştirdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu 2. Sınıf öğrencileri merkezi ziyaret etti. Geleceğin teminatı olan minik öğrenciler merkezde spor aktivitelerin yanı sıra görme engellilerin yaşamsal şartlarının uygulandığı empati parkuru da öğrencilerin ilgi odağı oldu. Öğrenciler daha sonra karaoke yaparak eğlenceli bir gün geçirdiler. - DÜZCE

İlkokul öğrencileri Gençlik Merkezini gezdi

İlkokul öğrencileri Gençlik Merkezini gezdi

İlkokul öğrencileri Gençlik Merkezini gezdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Deniz Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Derya Yanık Cengiz Ünder Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İlkokul öğrencileri Gençlik Merkezini gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:25:23. #1.11#