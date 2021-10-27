İlknur BİLGİN Hanımefendi "Meme Kanseri Farkındalık Ağacı" etkinliği açılışına katıldı.
İlknur BİLGİN Hanımefendi "Meme Kanseri Farkındalık Ağacı" etkinliği açılışına katıldı.
İlknur BİLGİN Hanımefendi "Meme Kanseri Farkındalık Ağacı" etkinliği açılışına katıldı.
Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında 26 Ekim 2021 Salı günü İl Sağlık Müdürlüğünce İstasyon Caddesinde düzenlenen "Meme Kanseri Farkındalık Ağacı" etkinliği açılışına katıldı.
Etkinlik kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM biriminde katılımcılara yönelik eğitim ve kanser taramaları gerçekleştirildi.
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