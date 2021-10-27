İlknur BİLGİN Hanımefendi "Meme Kanseri Farkındalık Ağacı" etkinliği açılışına katıldı. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlknur BİLGİN Hanımefendi "Meme Kanseri Farkındalık Ağacı" etkinliği açılışına katıldı.

Habermetre - Haberler | Toplum
İlknur BİLGİN Hanımefendi

İlknur BİLGİN Hanımefendi "Meme Kanseri Farkındalık Ağacı" etkinliği açılışına katıldı.

İlknur BİLGİN Hanımefendi "Meme Kanseri Farkındalık Ağacı" etkinliği açılışına katıldı.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında 26 Ekim 2021 Salı günü İl Sağlık Müdürlüğünce İstasyon Caddesinde düzenlenen "Meme Kanseri Farkındalık Ağacı" etkinliği açılışına katıldı.

Etkinlik kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM biriminde katılımcılara yönelik eğitim ve kanser taramaları gerçekleştirildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title