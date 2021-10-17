"İLKLERİN VE ENLERİN" TÜNELİ T1 IŞIĞA KAVUŞTU

ANKARA (Habermetre) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- İzmir YHT Projesi'nin Eşme-Salihli kesimindeki T1 Tüneli'nin ışığa kavuştuğunu söyledi ve tüneli 206 gün gibi kısa bir sürede tamamlayıp, dünyada kırılması zor bir rekora imza atıldığını vurguladı. Türkiye'de TBM tekniği ile yapılan en büyük çaplı tünel olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "T1 tünelimiz, Türkiye'de demiryolu ve güvenlik tünelinin tek kesitte, iki katlı olarak inşa edilen ilk tünelidir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Demiryolu Projesi'nin Eşme-Salihli Kesimindeki T1 Tüneli TBM Işık Görme Töreni'ne katıldı. "Demiryollarında başlattığımız reform süreci, güçlü ve büyük Türkiye'nin ulusal kalkınma hamlesinin en kritik ayağıdır" diyen Karaismailoğlu, bu hamleyi geçen hafta İstanbul'da düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şürası'nda belirlenen kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle destekleyeceklerini kaydetti.

DEMİRYOLLARINA 212 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK

Bu hedeflerin içerisinde demiryollarının ayrı bir önemi olduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Anadolu'da ilk demiryolu 1856 yılında inşaatına başlanan İzmir-Aydın hattıydı. Ardından Cumhuriyet döneminde de yeni hatlar inşa edildi. Ancak bir daha demiryoluna yatırım yapan, milletimize konforlu ulaşım sunmayı isteyen bir iktidar olmadı. Ta ki AK Parti iktidarına kadar. 2003 yılına kadar el değmeyen demir yollarının tamamını yeniledik. Milletimizin yarım asırlık hayali yüksek hızlı tren hatlarını bir bir inşa ettik. Yenilerini de hizmete almak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul-Eskişehir-Ankara-Konya arasında hizmet veren hızlı tren hatlarını milletimizin hizmetine sunduk. 2003 yılından bugüne, AK Parti hükümetleri döneminde 212 milyar liranın üzerinde yatırım yaptığımız demiryollarımızda yerli ve milli kabiliyetleri geliştiriyor, yüksek hızlı tren setleri imalatlarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. "

DEMİRYOLU HAT UZUNLUĞUNU 28 BİN 590 KİLOMETREYE ULAŞTIRACAĞIZ

Saatte 160 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerinin tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, 2022 yılında milli elektrikli lokomotifin seri üretimine başlanacağına dikkati çekti. Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Hızlı Tren'in tasarım çalışmalarının tamamlanarak prototip üretim aşamasına geleceklerini ifade eden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Ülkemizdeki demiryolu hat uzunluğunu 12 bin 803 kilometreden 28 bin 590 kilometreye ulaştıracağız. Yüksek Hızlı Tren hatlarında 8, 3 milyon olan yıllık yolcu kullanım sayısını 17 milyona ulaştıracağız" dedi.

Kovid-19 salgınıyla birlikte dünyada ulaştırma sektörlerinde; dijitalleşme, karbonsuzlaşma, otonom ulaşım ve evrensel erişim kavramlarının ön plana çıktığını anlatan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Temel hizmet alanlarımız olan insan, yük ve veri kavramlarını uluslararası trendlere uygun, ileride daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir Türkiye için lojistik, mobilite ve dijitalleşme olarak güncelledik. ve dönüşüme öncülük ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; 2023, 2035, 2053 ve 2071 vizyonları çerçevesinde hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. AK Parti hükümetlerinin yönetim ve siyaset anlayışının bir sonucu olan bu dönüşüm ve atılım sayesinde; yük, veri ve insan kavramları artık, lojistik, mobilite ve dijitalleşme başlıkları altında ayrı ayrı değerlendirilmekte; geleceğin ulaştırma ve haber leşme yaklaşımları bu çerçevede tasarlanmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Güçlü, Büyük Türkiye' hedefine ulaşmak, ülkemizin adını dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yazdırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şüra'mızın odak konuları olan dijitalleşme, mobilite, lojistik alanlarında ve 5 sektör özelinde, belirlediğimiz 474 hedef ile somutlaştı. "

RAYLI SİSTEMLERDE YERLİ VE MİLLİ ORANINI EN AZ YÜZDE 80 OLMASINI HEDEFLİYORUZ

2071 vizyonu doğrultusunda 50 yıl sonrasını düşünerek adımlarını netleştirdiklerine vurgu yapan Karaismailoğlu, demiryolu hedeflerini şöyle açıkladı:

"Lojistik Master Planı dikkate alınarak lojistik merkezlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için işletme modellerini geliştireceğiz. Raylı Sistem Araç ve alt bileşenlerini en az yüzde 80 oranında yerli ve milli imkanlarla üreteceğiz. Karasal taşımacılık içerisindeki demiryolu yük taşımacılığı oranını yüzde 11'e çıkaracağız. Milli Sinyal Sistemini yaygınlaştırarak marka haline getireceğiz. TCDD'yi Türkiye'nin en güvenilir ulaşım markası haline getireceğiz. Demiryolu hat uzunluğunu kısa vadede 21 bin 130 kilometreye, uzun vadede 28 bin 500 kilometreye çıkaracağız. TCDD'yi Avrupa'nın en fazla yük ve yolcu taşıyan markası yapacağız. "

TAAHHÜTLERİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ

2016 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'te kabul ederek yürürlüğe girdiğini anımsatan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, iklim politikalarını destekleyen son derece önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi. "Bu konuda üstümüze düşeni yapıyor, taahhütlerimizi yerine getiriyoruz" diyen Karaismailoğlu, "Ulaştırma sektöründen kaynaklı karbon salınımını azaltmak, milletimize modern ve konforlu ulaşımı demiryolları ile sunma yaklaşımımız doğrultusunda çalışmalarımızı yurdun dört bir yanında sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şu anda çok önemli hızlı tren projelerini hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren hattı, Bursa-Yenişehir-Osmanaeli Hızlı Tren Hattı, Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı, Aksaray-Ulukışla-Mersin hızlı tren hattı, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ve Halkalı-Kapıkule-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı olmak üzere toplam 3 bin 515 kilometrelik hızlı tren hattında yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

ANKARA-İZMİR YHT PROJESİ'NİN ALTYAPISI % 42. 4 TAMAMLANDI

Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa- İzmir Hızlı tren Projesi hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Hattımız, Ankara'nın Polatlı ile İzmir'in Menemen ilçeleri arasında ve 508 kilometredir. Hızlı Tren projemiz; Polatlı - Afyon/ Afyon- Banaz/ Banaz- Eşme/ Eşme- Salihli/ Salihli- Manisa ve Manisa - Menemen olmak üzere temelde altı kesimden oluşuyor. 5 istasyona sahip olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Projemizde; 41 bin metrelik 49 adet tünel ve 23 bin 100 metrelik 56 viyadük yer alıyor. Projemizde, altyapı işlerinin yüzde 42, 4'ünü tamamladık. Ankara-İzmir arasındaki tüm kesimler tamamlandığında, Ankara-İzmir arasındaki mesafe, 824 kilometreden, 624 kilometreye düşecek. Seyahat süresi de 14 saatten, 3 saat 30 dakikaya inecek" diye konuştu.

DÜNYADA KIRILMASI ZOR BİR REKORA İMZA ATTIK

21 viyadük ve 25 tünelin yer aldığı Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinin Eşme-Salihli Kesimi'nin 74, 4 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradaki T1 tünelimiz, Türkiye'de demiryolu ve güvenlik tünelinin tek kesitte iki katlı olarak inşa edilen ilk tünelidir. Ayrıca, Türkiye'de TBM tekniği ile yapılan en büyük çaplı tüneldir. 3 bin 47 metre uzunluğundaki T1 tünelimizde ışığı görüyoruz. Tünelin TBM kesitinde açılmasından dolayı demiryolu platformu altında kalan alan ekonomik olarak değerlendirilmiş ve Güvenlik Tüneli bu alanda çözülmüştür. Bu alanda 3 bin 47 metre uzunluğundaki tünel, üst katından demiryolu hattı, alt katında da Güvenlik Tüneli olmak üzere iki katlı olarak tasarlandı. Yani tünelimizin üst katında hızlı tren giderken, alt katta ambulans ulaşımı da sağlanabilecek. Tünelin kazı çapı 13, 77 metre, tünel kaplama betonunun iç çapı da 12, 50 metredir. Tünel kazı ve segment montaj imalatına bu yıl 20 Mart'ta başladık. 206 gün gibi kısa bir sürede tamamlayıp, dünyada kırılması zor bir rekora imza attık. Bu tünel inşaatıyla, dünyaya Türk müteahhitlik sektörünün, Türk mühendislerinin ve çalışanlarının zorlu şartlar altında ne kadar başarılı olabileceklerini gösterdik. "

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu ve 'Demiryolu Reformu'nun katkılarıyla, raylı sistemlerin gelişimine hız katacak milli projelerde çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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