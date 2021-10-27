İlkadım Belediyesi'nden kış yardımı

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere soba ve yakacak desteğiyle yaşam desteği sağlandı.

Yardımlar çerçevesinde yardımlaşma ve dayanışma noktasında ilçe halkının takdirini toplayan Kadın Koordinasyon Merkezi aynı gün içinde İlyasköy Mahallesi'nde 4, Anadolu Mahallesi'nde 2, Adalet Mahallesi'nde de 1 evle birlikte toplamda 7 farklı adrese eşya, soba ve 500 kg odun yardımında bulundu. Soğuk kış günleri öncesi kapılarında belediye ekiplerini gören ihtiyaç sahibi aileler İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a ve emeği geçen personellere teşekkür etti.

"Şehrimizin şehrül-eminiyiz"

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik soba ve odun yardımlarının devam edileceğini aktaran Başkan Necattin Demirtaş, "Bir şehrin güvenilen idarecisi olmak adına halkımız bizleri şehrül-emin olarak görmekte. İlkadım ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelerimize yaklaşmakta olan kışı en iyi şekilde atlatmaları amacıyla elimizden geldiği kadar yardımlarımızı hızlı bir şekilde ulaştırmaya çalışmaktayız. Nüfus yoğunluğu fazla olan ilçemizde hayat şartlarını getirdiği zorlukların yanı sıra geçim derdiyle uğraşan bir sürü ailemiz var. Sosyal belediyecilik anlayışıyla elimizin uzandığı son noktaya kadar soba, odun ve eşya ulaştırmamıza rağmen çok sayıda ihtiyaç sahibi aile bulunuyor. Bu nedenle hayırseverler vatandaşlarımızda dayanışma ve yardımlaşma hareketine Hayır Çarşımıza destek ve katkılarını bekliyoruz" dedi. - SAMSUN