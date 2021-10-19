İlk kadın muhtar Gül Esin, mezarı başında anıldı

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Cumhuriyet döneminin ilk kadın muhtarı Gül Esin, Nazilli'de bulunan mezarı başında anıldı.

Nazilli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle İstasyon Meydanında çelenk koyma töreni düzenlendi. Nazilli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi. İlk törenin düzenlendiği törende İstasyon Meydanında bulunan Atatürk Anıtına Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık tarafından çelenk sunuldu. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık, muhtarlar ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı törenin ardından protokol üyeleri ve muhtarlar Eğriboyun Mezarlığı'na geçerek ilk kadın muhtar Gül Esin'i mezarı başında anarak mezarına karanfil bıraktı.

"Demokrasi zincirinin bir halkasıyız"

Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık, "Mahallemize kamu kaynağının aktarılması hususunda, 24 saat sorumluluk bilinciyle görev başında bulunan muhtarlarımızın hizmetlerinin hazırlanması ve sorunlarının çözülmesi düşüncesiyle ülkemizde muhtarlık teşkilatının kurulduğu gün olan 19 Ekim 1829'un yıl dönümünde bir aradayız. Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden devletimizin kurumudur. Muhtarlar, halk ve kurumlar arasında bir köprüdür. Günümüzde kendini yenileyen kurumlar arasında yer alan muhtarlar hem sevinçte hem de hüzünde halkımızın yanında olmuştur" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da yaptığı konuşmada "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte birlikte vatandaşımıza hizmet ettiğimiz muhtarlarımızın günlerini kutluyorum. Değerli muhtarlarımızla birlikte Nazilli'mize hizmet etmekten dolayı çok mutluyum. Cumhuriyet döneminin ilk kadın muhtarı olarak görev yapan ve ilçemizde kabri bulunan ilk kadın Muhtarımız Gül Esin'i rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Gül Esin kimdir?

Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde seçilmiş ilk kadın muhtarı olan Gül Esin, 1901-1990 yılları arasında yaşamıştır. Aydın'ın Çine ilçesinin Karpuzlu Bucağı'nda görev yapmıştır. 32 yaşında yaklaşık 500 oyla muhtarlık görevine getirilen ilk kadın muhtar Gül Esin, Atatürk tarafından da ödüllendirilmiştir. Cumhuriyetin 10. kuruluş yılında Aydın'ın Karpuzlu ilçesi merkez Demirdere köy muhtarlığına 500 oy alarak seçilen ve görev yaptığı 2 yıl içerisinde Türk kadını için çalışan Muhtar Gül Esin, köy odası başta olmak üzere çocukların okula yazdırılması, kadınların sosyal hayata hazırlanması ve modern kıyafete geçişte önemli rol oynadığı bilinmektedir. Kahvehanelerde kumar oynamayı yasaklayan Gül Esin, kız kaçırma olaylarını önlemiş ve nikah işlerini düzene sokarak da büyük başarı elde etmişti. Atatürk ile zaman zaman mektuplaştığı da bilinen Gül Esin (Gülkız Übbül), 1970 yılında taşındığı Nazilli'de Yıldıztepe Mahallesinde 20 yıl yaşamış ve 1990 yılında da 89 yaşında vefat etmiştir. - AYDIN