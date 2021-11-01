İlk Gün ki Heyecan ve Coşkuyla Cumhuriyet Konvoyumuzu Gerçekleştirdik

Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı, Sn. Valimiz, Sn. Garnizon Komutanımız, Protokol Üyelerimiz ve geniş bir katılımla üstü açık otobüsle şehir turu atıp, hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. Özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve demokrasimizin temeli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlu olsun.

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