İlimizin Kadın sporcularından Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 25 Ekim 2021 Pazartesi günü Kırklarelili Kadın Futbol ve Voleybol Takımı Kulüp yönetici ve sporcularını Valilik Makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Kırklar Yıldızı Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Futbol Takımı ve Kadınlar Voleybol 2. Liginde mücadele eden Kırklareli İş Voleybol İhtisas Spor Kulübü yönetici ve sporcuları ile bir süre sohbet etti.

Vali BİLGİN, İlimizin Kadın spor kulüplerine her zaman destek olduklarını ve destek olmaya devam edeceklerini belirterek, Kadın sporcularımızı ilimizi temsilde gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik ederek, ödüllendirdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri