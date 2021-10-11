İLİMİZİ TEMSİL EDEN TAKIMLARIN HAFTALIK MAÇ SONUÇLARI
İLİMİZİ TEMSİL EDEN TAKIMLARINHAFTALIK MAÇ SONUÇLARI11. 10. 2021BRANŞTARİHSAATYERA TAKIMB TAKIMSONUÇ2. LİG FUTBOL06. 10. 202115. 30ANTALYASERİK BELEDİYESPORBODRUMSPOR A. Ş.2-110. 10. 202115. 30BODRUMBODRUMSPOR A. Ş.KAHRAMANMARAŞSPOR A. Ş.4-0TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL LİGİ08. 10. 202114.
İLİMİZİ TEMSİL EDEN TAKIMLARIN
HAFTALIK MAÇ SONUÇLARI
11. 10. 2021
BRANŞ
TARİH
SAAT
YER
A TAKIM
B TAKIM
SONUÇ
2. LİG FUTBOL
06. 10. 2021
15. 30
ANTALYA
SERİK BELEDİYESPOR
BODRUMSPOR A. Ş.
2-1
10. 10. 2021
15. 30
BODRUM
BODRUMSPOR A. Ş.
KAHRAMANMARAŞSPOR A. Ş.
4-0
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL LİGİ
08. 10. 2021
14. 00
BODRUM
BODRUM KARYA
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
58-79
3. LİG FUTBOL
09. 10. 2021
19. 00
FETHİYE
FETHİYESPOR
KARDEMİR KARABÜKSPOR
5-0
SÜPER LİG HENTBOL
ERKEKLER
09. 10. 2021
13. 00
İZMİR
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SK
KÖYCEĞİZ BELEDİYESPOR
30-23
TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ ERKEKLER
10. 10. 2021
14. 00
MANİSA
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SK
FETHİYE BELEDİYESPOR
83-80
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