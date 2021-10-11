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İLİMİZİ TEMSİL EDEN TAKIMLARIN HAFTALIK MAÇ SONUÇLARI

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İLİMİZİ TEMSİL EDEN TAKIMLARIN HAFTALIK MAÇ SONUÇLARI

İLİMİZİ TEMSİL EDEN TAKIMLARINHAFTALIK MAÇ SONUÇLARI11. 10. 2021BRANŞTARİHSAATYERA TAKIMB TAKIMSONUÇ2. LİG FUTBOL06. 10. 202115. 30ANTALYASERİK BELEDİYESPORBODRUMSPOR A. Ş.2-110. 10. 202115. 30BODRUMBODRUMSPOR A. Ş.KAHRAMANMARAŞSPOR A. Ş.4-0TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL LİGİ08. 10. 202114.

İLİMİZİ TEMSİL EDEN TAKIMLARIN

HAFTALIK MAÇ SONUÇLARI

11. 10. 2021

BRANŞ

TARİH

SAAT

YER

A TAKIM

B TAKIM

SONUÇ

2. LİG FUTBOL

06. 10. 2021

15. 30

ANTALYA

SERİK BELEDİYESPOR

BODRUMSPOR A. Ş.

2-1

10. 10. 2021

15. 30

BODRUM

BODRUMSPOR A. Ş.

KAHRAMANMARAŞSPOR A. Ş.

4-0

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL LİGİ

08. 10. 2021

14. 00

BODRUM

BODRUM KARYA

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

58-79

3. LİG FUTBOL

09. 10. 2021

19. 00

FETHİYE

FETHİYESPOR

KARDEMİR KARABÜKSPOR

5-0

SÜPER LİG HENTBOL

ERKEKLER

09. 10. 2021

13. 00

İZMİR

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SK

KÖYCEĞİZ BELEDİYESPOR

30-23

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ ERKEKLER

10. 10. 2021

14. 00

MANİSA

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SK

FETHİYE BELEDİYESPOR

83-80

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