İlimizden Hibe Almaya Hak Kazanan Projelerin Destek Sözleşmeleri İmzalandı

MARMARA, BALIKESİR (Habermetre) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca yürütülen Bölgesel Kalkınma Faaliyetleri kapsamında, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı tarafından desteklenmeye hak kazanan projelerin Seben, Gerede ve Mudurnu İlçelerimizde hayata geçirilmesi için proje destek sözleşmeleri imzalandı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonunda gerçekleşen hibe almaya hak kazanan projelerin destek sözleşmeleri imza törenine sözleşmelerin tarafları olan; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, MARKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Gerede Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Saraç katıldı.

SEBEN, GEREDE, MUDURNU İLÇELERİMİZDE ÜÇ BÜYÜK PROJE HAYATA GEÇİYOR

Bolu Valisi Ahmet Ümit, MARKA SOGEP Kapsamında hibe almaya hak kazanan projelerle ilgili bilgiler vererek, "Bugün burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölgesel Kalkınma Faaliyetleri kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan ilimizin üç büyük vizyon projesinin destek sözleşmelerini imzalamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 'Seben'de Kaynağından Sofraya El Ele Kalkınmaya Projesi' 3. 154. 445 TL, 'Gerede OSB Nitelikli İstihdam Geliştirme Projesi' 2. 521. 232 TL, 'Mudurnu'nun Yöresel Potansiyeli Ekonomiye Kazandırılıyor' Projesi 1. 238. 410 TL olmak üzere toplamda 6. 914. 087 TL maliyetindeki projelerin 3. 740. 000 TL'lik kısmı hibe desteği almaya hak kazanmıştır. MARKA aracılığı ile ilçelerimizde hayata geçirilecek bu üç önemli projeyi, İlimizin ve ilçelerimizin ekonomisine, istihdamına, yerel kalkınmasına ve tanıtım faaliyetlerine katma değer sağlayacak olması sebebiyle Bolulu Hemşehrilerim adına süreci başından beri yakinen takip ederek bu noktaya kadar geldik. Şimdi sıra uygulamada" dedi.

İLİMİZ GİDEREK HAKETTİĞİ MARKA DEĞERİNE KAVUŞUYOR

Söz konusu üç büyük vizyon projenin başlangıç ve olgunlaşma süreçlerine değinen Vali Ümit, "Seben, Gerede ve Mudurnu ilçelerimizin sosyo-ekonomik, tarımsal, turizm, kültürel ve ekolojik yapılarını dikkate alıp ilçelerimizin hinterlandını markalaşma süreçlerine entegre ederek maximal seviyede verimli ve sürdürülebilir şekilde hayata geçirilmesi gayretinin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.

Konuyu ilçeler özelinde ele almak gerekirse; Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi, Bolu'nun Seben ilçesinin içme suyu markası ile tanıtımına katkıda bulunacaktır. İstihdama yönelik, doğal kaynak sularının dolum ve ambalajlama tesisinin hayata geçirilmesiyle Bolu'muzun Kartalkaya'dan doğan aziz ve pak suyunu vatandaşlarımızın hizmetine sunarak tüm ülkemizde tanıtımı gerçekleştirilecektir.

Aynı şekilde Gerede ilçemizde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ortaklığında geçekleşecek proje ile sanayiye ara elaman yetiştirerek ekonomi ve istihdama katkı sunulacaktır.

Bir diğer ilçemiz olan Mudurnu yüzyıllar boyunca İpek Yolu üzerinden Çin' e kadar yöresel ürünleriyle ön plana çıkan önemli bir ilçemiz idi. Yine potansiyeli yüksek bir ilçemiz. Özellikle Mudurnu bölgesinde insanlarımızın kızılcık fidanlarının yetiştirilmesi ve dikilmesi noktasında talepleri vardı. Bizde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile birlikte bir proje yaptık. Neticede bu projeyle 2500 tane kızılcık fidanı dikilecek. Bu örnek bir proje olacaktır. Kızılcık fidanıyla beraber yöresel endemik bitkiler, kekik ve benzerlerinin de üretimi artacaktır.

Projelerimiz ilerleyen zamanlarda belli bir olgunluğa eriştiğinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin, proje ortaklarımızın ve daha geniş katılımlı basın mensubu arkadaşlarımızın da yer alacağı organizasyonlarla projelerimizin tanıtımını yapacağız" dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Söz konusu projelerin, İlimize, ilçelerimize ve Bolulu Hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, projelerin hibe desteği almasına hak kazanmasında katkıda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank başta olmak üzere, süreçle en başından beri ilgilenen, emeği geçen herkese şahsım ve Bolulu Hemşehrilerim adına gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Seben'de Kaynağından Sofraya El Ele Kalkınmaya Projesi, Gerede OSB Nitelikli İstihdam Geliştirme Projesi, Mudurnu'nun Yöresel Potansiyeli Ekonomiye Kazandırılıyor Projesi'nin kurumlar arası destekleme sözleşmesi Bolu Valisi Ahmet Ümit ve proje ortağı kurum temsilcilerince imzalandı.

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