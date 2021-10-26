İlimizde En Çok Kayıtlı Çalışan İstihdamına Destek Veren Firmalara "Teşekkür Belgesi"

KARABÜK (Habermetre) - Vali Fuat Gürel, pandemi döneminde ilimizde en çok sigortalı personel istihdamına destek veren firmaların Yönetim Kurulu Başkanları ve yöneticileri ile bir araya gelerek "Teşekkür Belgesi" takdim etti.

Karabük Polisevinde düzenlenen programa Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Vali Yardımcısı Vekili Ahmet Sami Meram, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, kurum müdürleri ile iş insanları katıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (GSK) İsmail Yıldırım'ın yaptığı bilgilendirmenin ardından konuşan Vali Fuat Gürel, "Salgın döneminden geçmemize rağmen ilimizde en çok istihdama katkı sunan, üreten ve yükümlülüklerini yerine getiren firmalarımızı tebrik ediyorum. Kayıt dışının önüne geçen ve aynı zamanda istihdam sağlayan firmalarsınız. Sizler üretim gerçekleştiriyorsunuz bunların devletimize çok büyük katkıları var. İlimizin 64 bin çalışanı var, bu 64 bin çalışanın 9 bini ağır sanayi, demir-çelik sanayisinde çalışıyor, 2 bin civarında da tekstil sektöründe çalışan var, diğer sektörler ve kamu sektörü var. Kamu sektöründe kayıt dışılık olmaz ama özel sektörde kayıt dışılık olabiliyor ama sizin gibi büyük işletmeler bu kayıt dışılığın önüne geçiyor. Kayıt dışı ekonomi rakamları çok yüksek, yapacağımız bunun gibi çalışmalarla bu kayıt dışının ekonomiye dahil edilmesi gerekir, sizler bu manada örnek işletmelersiniz, sizlere milletimiz adına teşekkür ediyoruz.

Daha önce arkadaşlarımızla beraber özellikle pandemi döneminde istihdamı artıran, katkıda bulunan birçok firmamızı ve işletmemizi ziyaret ettik. Bu ziyaretler sembolik ziyaretlerdi, gidemediğimiz birçok firma var, burada amacımız bir araya gelmek. Sizinle irtibatlı kurum amirlerimiz de burada, onlarla sizleri bir araya getirerek bir sektör toplantısı gerçekleştirmek ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak istedik. Sizlere, devletimiz ve milletimiz adına teşekkür ediyoruz, sizler çok büyük hizmetler gerçekleştiriyorsunuz. Özellikle son zamanlarda ihracat rakamlarımızda çok yükseldi, ülkemiz çapında ikinci olduk, buda bizim için büyük bir gurur ve onurdu. İlimizin yüz akı işletmelersiniz, inşallah bu böyle devam eder, üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edersiniz. "diye konuştu.

Program, Vali Fuat Gürel tarafından ilimiz genelinde en fazla kayıtlı çalışan istihdam eden; Kardemir AŞ, Gürmen AŞ, Çağ Çelik AŞ, Çelikoğlu Ltd. Şti, Yavuz Tekstil, Safran Sağlık Grup (Medikar), Aygünsan Ltd. Şti, Işık Çelik AŞ, Boskay Metal, Karçel AŞ, Kargisan AŞ, Çelsantaş AŞ, Kardökmak AŞ, Saka Demir-Çelik AŞ, Marzinc, Saygın Tekstil, Pluscom İletişim AŞ, Başkent Elektrik AŞ, Alter Demir-Çelik AŞ ve Başak Hazır Giyim firmalarının Yönetim Kurulu Başkanlarına ve yöneticilerine "Teşekkür Belgesi" takdim edilmesi ile sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet