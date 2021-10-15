İLİMİZDE ÇAKMAK VE ÇAKMAK GAZININ ÇOCUKLARA SATIŞININ YASAKLANMASINA İLİŞKİN VALİLİK KARARI - Haberler
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İLİMİZDE ÇAKMAK VE ÇAKMAK GAZININ ÇOCUKLARA SATIŞININ YASAKLANMASINA İLİŞKİN VALİLİK KARARI

Habermetre - Haberler | Toplum
İLİMİZDE ÇAKMAK VE ÇAKMAK GAZININ ÇOCUKLARA SATIŞININ YASAKLANMASINA İLİŞKİN VALİLİK KARARI

İZMİR İL SINIRLARI İÇERİSİNDE ÇAKMAK VE ÇAKMAK GAZININ ÇOCUKLARA SATIŞININ YASAKLANMASI VE BU YASAKLARA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA İLİŞKİN VALİLİK KARARIKarar Tarihi: 06/10/2021Karar Sayısı: 2021/235AMAÇ: MADDE 1.

İZMİR (Habermetre) - İZMİR İL SINIRLARI İÇERİSİNDE ÇAKMAK VE ÇAKMAK GAZININ ÇOCUKLARA SATIŞININ YASAKLANMASI VE BU YASAKLARA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA İLİŞKİN VALİLİK KARARI

Karar Tarihi: 06/10/2021

Karar Sayısı: 2021/235

AMAÇ:

MADDE 1. - İnsan sağlığına zararlı uçucu bir gaz olan çakmak gazının koklanması halinde bağımlılık yapması, hatta ölümle sonuçlanan sağlık problemlerine sebep olması nedeniyle, çocuklarımızın bu maddenin zararlarından korunması amaçlanmıştır.

KAPSAM

MADDE 2. - Valilik Emri, İzmir ili sınırları içerisinde çakmak ve çakmak gazı satışı yapan kişi ve her türlü işyerini kapsar.

DAYANAK:

MADDE 3. - Bu karar;

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 5898 Sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Kanunu 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu (1l/c maddesi ve 66. Maddesi) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu (32. Maddesi 1. Bendi)

Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

GENEL HÜKÜMLER VE ESASLAR:

MADDE 4. - İnsan sağlığına zararlı uçucu bir gaz olan çakmak gazının zararlarından çocuklarımızın korunması amacıyla, her türlü çakmak ve çakmak gazı 18 (on sekiz) yaşından küçük çocuklara satılmayacaktır.

MADDE 5. -Bu karar İzmir ili genelinde uygulanacaktır.

MADDE 6. -Alınan kararlar, yerel basın ve yayın organları vasıtası ile ilan edilmek sureti ile halkımıza ve mevcut işyerlerine duyurulacaktır.

CEZAİ MÜEYYİDE:

MADDE 7. -Yukarıdaki alınan kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara, fiilleri başka bir suç oluşturmuyor ise kolluk kuvvetlerince 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca "Emre aykırı davranış" tan idari para cezası uygulanacaktır.

YÜRÜRLÜK:

MADDE 15. -Bu karar İzmir Valisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

MADDE 16. -Bu kararı İzmir Valiliği yürütür.

Yavuz Selim KÖŞGER

Vali

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Haber: İLİMİZDE ÇAKMAK VE ÇAKMAK GAZININ ÇOCUKLARA SATIŞININ YASAKLANMASINA İLİŞKİN VALİLİK KARARI - Haberler
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