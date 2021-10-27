İlimiz Kavakbıçkı Köyü Basılanyatak İsale Hattı ve Aydınpınar Köyü İçme Suyu Depo Yapım İşi

DÜZCE (Habermetre) - İHALE İLANI

T. C.

DÜZCE İLİ

MERKEZ İLÇESİ

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İlimiz KAVAKBIÇKI KÖYÜ BASILANYATAK İSALE HATTI VE AYDINPINAR KÖYÜ İÇME SUYU DEPO YAPIM İŞİ 28. 04. 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1- İdareye İlişkin Bilgiler:

1. 1- İş sahibi İdarenin;

a) Adı: Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Adresi: Camikebir Mah. İstanbul Cad. F Blok Zemin Kat Düzce Valiliği 81100 DÜZCE

c) Telefon numarası: 0380 523 41 84

d) Faks numarası: 0380 524 54 08

e) Elektronik posta adresi: hizmetbirligi81@gmail. com

f) İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Şükrü Emre ESEN Birlik Müdürü.

1. 2- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefondan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler:

2. 1. İhale konusu işin;

a) Adı: Kavakbıçkı Köyü Basılanyatak İsale Hattı ve Aydınpınar Köyü İçme Suyu Depo Yapım İşi

b) Niteliği ve Türü: İçme Suyu İsale Hattı ve Depo Yapım İşi (Anahtar Teslim Götürü bedel)

c) Yapılacağı Yer: Kavakbıçkı ve Aydınpınar Köyleri/ DÜZCE

3- İhaleye İlişkin Bilgiler:

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü: 28. 04. 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

b) İhalenin yapılacağı yer: Camikebir Mah. İstanbul Cad. Düzce Valiliği Toplantı Salonu Kat: 2

c) İhale tarihi: 03. 11. 2021 Çarşamba günü

d) İhale saati : 15: 00

4- İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi:

a) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

b) İşin bitiş tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 takvim günüdür.

5- İhale dokümanının nerede görüleceği ve hangi bedelle alınacağı:

5. 1. İhale dokümanını istekliler idarenin belirtilen adresinde görebilirler.

5. 2. İhale dokümanını satın almak isteyenler 500, 00. -TL (BeşYüzTürkLirası) dosya bedelini Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Ziraat Bankası Düzce Şubesinde bulunan TR04 0001 0000 5411 9621 0150 02 Iban nolu hesabına yatırabileceklerdir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati:

6. 1- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

a) Tekliflerin sunulacağı yer: Camikebir Mah. İstanbul Cad. F Blok Zemin Kat Düzce Valiliği Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Bürosu

b) Son teklif verme tarihi : 03. 11. 2021

c) Son Teklif verme saati : 15: 00

6. 2- Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek, ihale süresince teklif vermeye yetkili kişi veya kanuni temsilcisi ihalede hazır bulunacaktır. Kanuni temsilciye ait noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ihale dosyasında bulunacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilmeyecektir. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. 3- İdareye verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

7- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

7. 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sırasıyla teklif dosyasında sunmaları gerekir. Aşağıda belirtilen belgeleri teklif dosyasında sunmayanlar ihale dışı bırakılacaktır.

7. 1. 1. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

7. 1. 2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesinin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası;

71. 2. 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası;

7. 1. 2. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgesinin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası;

7. 1. 2. 3. Bağlı bulunduğu odadan ihale durum belgelerin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe imzalı kopyası

7. 1. 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

7. 1. 3. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

7. 1. 3. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler veya bu hususları gösteren belgeleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7. 1. 4. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla 15(onbeş) öncesine kadar düzenlenmiş ilgili SGK Müdürlüğü'nden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.

7. 1. 5. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla 15(onbeş) öncesine kadar düzenlenmiş, ilgili Vergi Dairesinden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.

7. 1. 6. İdari şartnamenin ilgili maddesinde yer alan teklif mektubu .

7. 1. 7. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Ziraat Bankası Düzce Şubesinde bulunan TR04 0001 0000 5411 9621 0150 02 Iban nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.

7. 1. 8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası;

7. 1. 9. İş ortaklığı kabul edilmeyecektir.

7. 1. 10. Bu Şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinden sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

7. 1. 11. İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin aslı verilecektir. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.

7. 2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için gerekli olan nitelikli teknik personeli iş yerinde bulunduracağını taahhüt eder.

7. 3- İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca gerekli olan nitelik ve sayıda makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt eder.

7. 4. 1- İsteklinin Son 10 (on) yıl içinde, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50'si oranında gerçekleştirdiği veya %50'si oranında denetlediği ve yahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, İş deneyim belgelerinin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası verilmek zorundadır.

7. 4. 2. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini-diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanların ihale konusu işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; inşaat mühendisi ve çevre mühendisidir.

7. 5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

7. 5. 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan AIII . Grup ve AIV Grup birlikte değerlendirilecektir.

7. 5. 2. Ayrıca Yapım İşleri Benzer İş Grupları Ek-1'de yer alan listedeki işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale edilecek olan işler için benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgelerini de sunabilirler. İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

8. Tekliflerin hangi tarih ve saatte verileceği:

8. 1. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek, ihale süresince teklif vermeye yetkili kişi veya kanuni temsilcisi ihalede hazır bulunacaktır. Kanuni temsilciye ait noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ihale dosyasında bulunacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. 2- İdareye verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

9. Teklif fiyata dahil giderler.

9. 1. Mevzuat gereği ödenmesi gereken tüm vergi, resim ve harçlar dahildir.

10-İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

12- İstekliler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale kalan istekli ile anahtar teslim götürü bedel teklif fiyatı üzerinden sözleşme düzenlenecektir

13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

14-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez.

15- İhale metninde veya idari şartnamede belirtilmeyen hususlarda ihale dokümanında bulunan sözleşme ve teknik şartnamedeki maddeler geçerlidir.

16. Birliğimizin ihalesi 28. 04. 2007 Tarih ve 25506 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'ne göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir…./10/2021

KÖYLEREHİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

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