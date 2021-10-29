İlimiz Havza İlçe Nüfusuna Kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan Şehit Oldu
İlimiz Havza ilçe nüfusuna kayıtlı Recep-Şehri oğlu Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan, Kuzey Irak'ta mayına basması sonucu şehit olmuştur.
HAVZA, SAMSUN (Habermetre) - İlimiz Havza ilçe nüfusuna kayıtlı Recep-Şehri oğlu Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan, Kuzey Irak'ta mayına basması sonucu şehit olmuştur.
Kahraman Samsunlu Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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