İlimiz Havza İlçe Nüfusuna Kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan Şehit Oldu - Haberler
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İlimiz Havza İlçe Nüfusuna Kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan Şehit Oldu

Habermetre - Haberler | Toplum
İlimiz Havza İlçe Nüfusuna Kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan Şehit Oldu

İlimiz Havza ilçe nüfusuna kayıtlı Recep-Şehri oğlu Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan, Kuzey Irak'ta mayına basması sonucu şehit olmuştur.

HAVZA, SAMSUN (Habermetre) - İlimiz Havza ilçe nüfusuna kayıtlı Recep-Şehri oğlu Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan, Kuzey Irak'ta mayına basması sonucu şehit olmuştur.

Kahraman Samsunlu Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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