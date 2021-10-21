DUMLUPINAR, KÜTAHYA (Habermetre) - İLİMİZ EĞİTİMİNE DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR. Kütahya İl Özel İdaresi eğitim alanında da destekler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kütahya İl Özel İdaresi Kütahya merkezde ve ilçelerde yaptığı Okullar ile eğitime büyük destek veriyor. Eğitime verilen destekler kapsamında Ak kent anaokulunun yer teslimi 15. 03. 2021 tarihinde yapıldı. 8 derslikten oluşması planlanan okulun %99'u tamamlandı. İl merkezinde yapımına başlanan bir başka anaokulumuzda Dumlupınar anaokulu, bu okulumuzun da yer teslimi 12. 03. 2021 tarihinde yapılmış olup 8 derslikten oluşuyor. Dumlupınar Anaokulunun %60'ı tamamlanmış durumda. Yapımına başlanan Ümran Aygen İlkokulunun yer teslimi 18. 01. 2021 tarihinde yapıldı. Okulumuz 16 derslikten oluşuyor ve okulumuzun %45'i tamamlandı. 26. 03. 2021 tarihinde yer teslimi yapılan 16 derslikten meydana gelecek olan Cumhuriyet İlkokulunun da %53'ü tamamlanmış durumda. Ak kent de yapımına başlanan Şair Şeyhi İlkokulunun yer teslimi 05. 03. 2021 tarihinde yapıldı. Okulumuz 16 derslikten oluşuyor. Okulumuzun şuan itibarı ile %20'si tamamlandı. 12 derslik kapasiteli olacak olan Çamlıca İlkokulumuzun ise yer teslimi 12. 03. 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Bu okulumuzun da tamamlanma oranı % 45 seviyesinde.

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