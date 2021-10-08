İletişim Fakültesi Öğrencileri 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Üçüncü Oldu - Haberler
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İletişim Fakültesi Öğrencileri "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda Üçüncü Oldu

Habermetre - Haberler | Toplum
İletişim Fakültesi Öğrencileri

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gençlere yeni fırsatlar tanımak amacıyla bu yıl yedincisini düzenlediği "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"ndan üniversitemiz İletişim Fakültesi öğrencileri, yine ödülle döndü.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gençlere yeni fırsatlar tanımak amacıyla bu yıl yedincisini düzenlediği "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"ndan üniversitemiz İletişim Fakültesi öğrencileri, yine ödülle döndü.

"Radyo Yayıncılığı", "Televizyon Yayıncılığı", "Haber Yayıncılığı", "Dijital Yayıncılık" ve "Güzel Türkçe" kategorilerinde ödüllerin verildiği yarışmada öğrencilerimiz Anıl Karakuş, Ayhan Alperen Çatak ile Müjgan Kurşun "Sözün Özü" isimli çalışmalarıyla "Güzel Türkçe" kategorisinde üçüncü oldu.

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Haber: İletişim Fakültesi Öğrencileri 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Üçüncü Oldu - Haberler
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