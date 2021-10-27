İlçemizde Bugün "Atatürk Silüetleri" Sergisi Düzenlendi - Haberler
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İlçemizde Bugün "Atatürk Silüetleri" Sergisi Düzenlendi

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İlçemizde Bugün "Atatürk Silüetleri" Sergisi Düzenlendi29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Dündar Bey Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Atatürk Silüetleri" sergisi;

İlçemizde Bugün "Atatürk Silüetleri" Sergisi Düzenlendi29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Dündar Bey Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Atatürk Silüetleri" sergisi; Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, şube ve okul müdürleri ile velilerin katılımıyla açılışı yapıldı. Kaymakam Çelik, açılış kurdelesini Dündar Bey Anaokulu öğrencilerinden Hazal Şentürk ile birlikte kesti ve çocuklara sorularak yönelterek sergiyi nasıl hazırladıkları hakkında bilgi aldı. Serginin bitiminde davetliler, Dündar Bey Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı "Yaşasın Cumhuriyet" gösteresini izlediler.

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