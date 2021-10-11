İLÇEMİZDE ASFALT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Belediyemiz tarafından başlatılan yol ve kaldırım yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediyemiz tarafından yollarda başlatılan BSK (Bitümlü Sıcak Asfalt) döküm çalışmaları eş zamanlı olarak ilçenin 3 mahallesinde aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Zemin hazırlıklarının tamamlandığı Güngör Mahallesinde kaldırımlar asfaltlanıyor. Kaldırım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte başlatılacak asfalt döküm çalışmaları sonrası, yeni ve modern bir görüntü oluşturacak cadde ve sokaklar hizmete açılacak.

Öte yandan ilçenin hiç asfalt görmemiş mahalleleri olan Esentepe ve Esenyurt mahallelerinde ise toplamda 5 km'yi kapsayacak mesafede programa alınmış cadde ve sokaklarda hummalı çalışmalar yürütülerek, PMT serimi ve asfalt döküm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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