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İlçemizde Akşemsettin Ortaokulu Tübitak 4006 Bilim Fuarı Açıldı

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İlçemizde Akşemsettin Ortaokulu Tübitak 4006 Bilim Fuarı Açıldı

8. Bilim Fuarları destekleme programı kapsamında kabul edilen ve desteklenmesi uygun bulunan Akşemsettin Ortaokulu 4006 Bilim Fuarı Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Kaymakam Refiki Sayın Deniz YILDIRIM, Belediye Başkanı Tuncer KAPLAN, Milli Eğitim Müdürü Sayın Hürrem DURSUN, İlçe...

8. Bilim Fuarları destekleme programı kapsamında kabul edilen ve desteklenmesi uygun bulunan Akşemsettin Ortaokulu 4006 Bilim Fuarı Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Kaymakam Refiki Sayın Deniz YILDIRIM, Belediye Başkanı Tuncer KAPLAN, Milli Eğitim Müdürü Sayın Hürrem DURSUN, İlçe okul müdürlerimiz, İdarecilerimiz, öğretmen, öğrenci ve velilerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi Açılış kurdelesinin kesilmesini takiben sergilenen çalışmaların yer aldığı stantlar, Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Kaymakam Refiki Deniz YILDIRIM, Belediye Başkanı Sayın Tuncer KAPLAN ve Milli Eğitim Müdürü Sayın Hürrem DURSUN tarafından tek tek gezilirken, projeler hakkında öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından da bilgiler sunuldu Öğrenciler tarafından hazırlanan ve birbirinden güzel projelerin yer aldığı bilim fuarını gezerek incelemelerde bulunan Kaymakamımız, başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri ve onlara destek olan öğretmenlerini tebrik etti.

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