İlçemizde 23 Ekim Depremi Yıl Dönümü Programı Düzenlendi

ERCİŞ, VAN (Habermetre) - İlçemizde 23 Ekim 2011 tarihinde gerçekleşen 7, 2 şiddetindeki depremin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program kapsamında ilk etkinlik Seyyid Muhammed Kabristanlığı'nda gerçekleştirildi. Burada meftun bulunan deprem şehitleri için dualar edilerek kabirlerine karanfil bırakıldı. Daha sonra Kaymakamlık önünde Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi ve Türk Kızılayı Erciş Şubesi tarafından düzenlenen deprem fotoğrafları sergisi, çorba dağıtımı ve kan bağışı kampanyası ziyaret edildi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Kara Yusuf Paşa Camii'nde Erciş İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid programının ardından 23 Ekim Depremi yıl dönümü programı sona erdi. Programa, Kaymakamımız ve Erciş Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, ilçemizdeki kurum amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlarımız katıldı.

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