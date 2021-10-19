İlçemizde 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

ERCİŞ, VAN (Habermetre) - İlçemizde 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında kutlama programı düzenlendi. Kaymakamlık binası önünde düzenlenen program Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sabanbüken Mahalle Muhtarı Mustafa Yaşar tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kaymakamlık Protokol Salonu'nda Kaymakamımız ve Erciş Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından tüm mahalle muhtarlarına hediye takdiminde bulunuldu. Program, günün anısına fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. 19 Ekim Muhtarlar Günü programına Kaymakamımız ve Erciş Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nun yanı sıra ilçemizdeki kurum amirleri, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, MHP İlçe Başkanı Fatih Köroğlu ile tüm mahalle muhtarları katıldı.

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