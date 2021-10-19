Kaymakam Öztürk " Muhtarlar Günü " Münasebetiyle Köy ve Mahalle Muhtarları ile Bir Araya Geldi

İlçemizde "19 Ekim Muhtarlar Günü" münasebetiyle düzenlenen törene, Belediye Başkan V. Abdullah Tarhan, Yazı İşleri Müdürü Ramazan Çiçek, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. İlçe Emniyet Amirliği bahçesinde Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Dicle Mahallesi Muhtarı Mehmet Sait Cihan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Kaymakam Öztürk, Hasankeyf Uygulama Otelinde düzenlenen yemek programına katılarak muhtarlarımızla bir araya geldi. Programda muhtarlarla sohbet eden Öztürk, programa katılan Hasankeyf Devlet Hastanesi Başhekimi Hakkı Taşkıran'dan ilçemizde yürütülen Covid- 19 ile mücadele çalışmalarının durumuna ilişkin bilgi aldı. Daha sonra Batman Türk Telekom Müdürü Bedrettin Ay'dan Yeni Hasankeyf Yerleşim Alanının alt yapısı hakkında bilgi alan Kaymakam Öztürk, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zeki Kaplan'ın köylerimize yapılan yatırımlar ve bekleyen talepleri ile ilgili sunumunu dinledi.

Toplantı sonunda Kaymakam Öztürk, muhtarlığın önemine vurgu yaparak, muhtarlarımızın, sorun ve taleplerini not aldı. Karşılıklı görüş alışverişi yapılan toplantıda mahalle ve köy muhtarları ilgi ve alakasından ötürü kaymakamımıza teşekkürlerini iletti.

Düzenlenen programa Kaymakam Şenol Öztürk, Belediye Başkanı V. Abdullah Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı V. Emre Aksu, İlçe Emniyet Amiri V. Atilla Kuzu, İl Genel Meclis Üyeleri, kamu kurum kuruluş amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri