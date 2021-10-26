İlçemiz Ptt Yöneticileri, PTT' nin 181. Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN'i Makamında Ziyaret Etti. İlçemizde faaliyet gösteren Suluova PTT Şubesi yöneticileri PTT'nin 181. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN'i makamında ziyaret ettiler. Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN yaptığı açıklamada "PTT, Devlet kuruluşu olarak kurulduğu tarihten itibaren, her zaman yeniliklerin uygulayıcısı olarak, kaliteli hizmet anlayışı ve 181 yıllık birikimiyle ülkemizi gururla temsil etmeye devam etmektedir. " dediPTT çalışanlarının pandemi sürecinde üstün görev anlayışı ile çalıştıklarını belirterek; "Vatandaşlarımıza hizmet veren şube idareci ve çalışanlarına başarılar ve kolaylıklar diliyor, teşekkür ediyor, PTT'nin kuruluşunun 181. yıldönümü kutluyorum" dedi. Ziyareti gerçekleştiren Suluova PTT Şube Müdür Vekili Levent ÖZENTÜRK ve PTT Memuru Cemil SEÇKİN, Kaymakamımız Sayın ŞEN'e PTT çalışmaları ile ilgili bilgi sundular.

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